فقير على رادار برشلونة

2020-02-11 | 19:41
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رغم أن ريال بيتيس لم ينجح الأحد الماضي في الفوز على برشلونة أو حتى التعادل معه إثر ثلاثية ضمن بها الفريق الكتالوني الانتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن لاعبا منه كان من بين أكثر المتألقين، لدرجة أن صداه بلغ على ما يبدو أروقة "كامب نو".
ويتعلق الأمر باللاعب نبيل فقير. الذي طرد في الدقيقة 79 من عمر المباراة بسبب إنذارين في دقيقة واحدة، لكنه قبل ذلك استطاع إعادة الروح إلى فريقه بعد أن سجل هدفه الثاني.
تألقه في هذه المباراة بات واضحا بالتسديدة الصاروخية التي أحرز منها هدفه الشخصي، ناهيك عن المحاولات الثلاثة لهز شباك برشلونة، وكان ليونيل ميسي الوحيد الذي تفوق عليه بمعدل أربع محاولات.
وبعد هذه المباراة بالذات، بدأ اسم فقير يتردد كمرشح قوي في معقل "البلوجرانا" للوقوف إلى جانب ميسي، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب الفرنسي على رادار النادي الإسباني، إذ أن إيريك أبيدال السكرتير الفني سبق وأن اتصل باللاعب لإخباره بنتائج "متقدمة" بشأن انتقاله إلى البارسا.
تألقه في هذه المباراة بات واضحا بالتسديدة الصاروخية التي أحرز منها هدفه الشخصي، ناهيك عن المحاولات الثلاثة لهز شباك برشلونة، وكان ليونيل ميسي الوحيد الذي تفوق عليه بمعدل أربع محاولات.
وبعد هذه المباراة بالذات، بدأ اسم فقير يتردد كمرشح قوي في معقل "البلوجرانا" للوقوف إلى جانب ميسي، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب الفرنسي على رادار النادي الإسباني، إذ أن إيريك أبيدال السكرتير الفني سبق وأن اتصل باللاعب لإخباره بنتائج "متقدمة" بشأن انتقاله إلى البارسا.
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