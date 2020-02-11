النجف تقرر تعطيل الدوام لكافة مدارس المراحل الابتدائية فقط

قررت محافظة النجف، الثلاثاء، تعطيل الدوام لكافة مدارس المراحل الابتدائية فقط. وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظرا للظروف الجوية التي تمر بها محافظتنا العزيزة وحفاظا على سلامة ابنائنا من طلبة المراحل الابتدائية فقط، محافظ النجف الاشرف وكالة هاشم الكرعاوي يعلن ان يوم غد عطلة رسمية لكافة مدارس المراحل الابتدائية فقط".



وأضاف البيان أن التعطيل "يشمل عموم محافظة النجف واقضيتها ونواحيها"، مؤكداً أن "جميع الدوائر الحكومية الاخرى يكون فيها دوام رسمي".

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