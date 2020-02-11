منبئ جوي يتوقع انحسار الكتلة القطبية الباردة الخميس المقبل

توقع مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي محمود عبد اللطيف، الثلاثاء، انحسار الكتلة القطبية الباردة يوم الخميس المقبل.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، إنه "من المتوقع أن تنحسر الكتلة القطبية الباردة تدريجياً يوم الخميس المقبل، ليكون الطقس صحواً مع ظهور قطع من الغيوم يوم الجمعة وترتفع درجات الحرارة عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وأضاف أن "آخر تحديثات خرائط الطقس العالمية للتنبوءات الجوية، يتأثر العراق ابتداء من يوم السبت المقبل بمنخفض جوي من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية رطبة ليسبب يوم الأحد تساقط أمطار متوسطة في المنطقة الشمالية مع ثلوج في أقسامها الجبلية وكذلك في الأقسام الشمالية من المنطقة الغربية".
وأوضح عبد اللطيف، ان "المنخفض الجوي سيسبب تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الوسطى حيث تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".
وأضاف أن "آخر تحديثات خرائط الطقس العالمية للتنبوءات الجوية، يتأثر العراق ابتداء من يوم السبت المقبل بمنخفض جوي من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية رطبة ليسبب يوم الأحد تساقط أمطار متوسطة في المنطقة الشمالية مع ثلوج في أقسامها الجبلية وكذلك في الأقسام الشمالية من المنطقة الغربية".
وأوضح عبد اللطيف، ان "المنخفض الجوي سيسبب تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الوسطى حيث تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".
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