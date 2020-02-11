مفوضية حقوق الانسان تعلن حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات في بغداد والمحافظات

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان تواصل توثيقها لما رافق التظاهرات خلال اليومين الماضيين في بغداد وباقي المحافظات".

واعربت المفوضية عن "أسفها الشديد لاستمرار العنف والتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في بعضها، مما ادى الى استشهاد متظاهر عدد (1) في محافظة ذي قار واصابة (2) اضافة الى اصابة (2) من القوات الامنية في منطقة ساحة الوثبة في بغداد اثر قيام عدد من الأشخاص غير المنضبطين باستخدام قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية ضد القوات الامنية اضافة الى تسجيل حالتي اختطاف لناشطين عدد (2) في بغداد والنجف".



واشادت المفوضية بـ"التعاون بين المتظاهرين والقوات الامنية الذي انعكس ايجابا في عدد من المحافظات بعودة الدوام في المدارس والجامعات وفتح الطرق الداخلية والخارجية وعودة الدوام في المؤسسات الحكومية وتواجد القوات الامنية في ساحة التظاهرات"، مطالبة "القوات الامنية والمتظاهرين السلميين بالمزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الاماكن المحددة للتظاهر وتجنب الاحتكاك مع القوات الامنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة".