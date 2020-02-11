بالفيديو.. موظفو شركة التأمين العراقية يحتجون و يضربون عن الدوام

موظفو شركة التامين العراقية خرجوا في وقفات احتجاية منذ عدة ايام تنديدا واستنكارا بتكليف مديرعام جديدة للشركة تحوم حوله شبهات فساد في منصبه السابق كمدير عام لمصرف الرشيد على حد قولهم مطالبين بابعاده عن ادارة شركتهم بسبب هذه الاتهامات. توقف الاعمال الادارية للشركة منذ نحو شهر بسبب عدم مباشرة المدير الجديد وعدم سماح الموظفين بتولي مهامه ما ادى الى حالة من الشلل الاداري في عمل الشركة كما اشار افراد الشركة الذين اكدو تعرضهم لتهديدات من قبل المدير الجديد بسبب رفضهم لتول مهامه في ادارتها.

وتعاني شركات التامين في العراق عدة معوقات اهمها عدم ثقة المواطنون والمستثمرون بالخدمات المقدمة موكدين ان اغلبها تعتبر شركات شكلية ولا تعمل على تعويض المتضررين فعليا فضلا عن ضعف كبير في مجال الترويج والاعلان لهذا القطاع الخدمي المهم.

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