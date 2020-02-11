مصرع وإصابة 19 شخصاً حصيلة حريق مستشفى الحسين في المثنى

أفاد مصدر أمني في محافظة المثنى، الثلاثاء، بمصرع وإصابة 19 شخصاً حصيلة حريق مستشفى الحسين في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حصيلة حريق مستشفى الحسين في محافظة المثنى بلغ وفاة شخصين وإصابة 17 شخصاً". وأضاف انه "من بين المصابين ضابطاً ومنتسباً في الدفاع المدني". وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في المثنى.

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