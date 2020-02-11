اندلاع حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في ايسر الموصل

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق ضخم داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في ايسر الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا ضخما اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بحي البكر بجانب المدينة الأيسر مع أضرار بسيطة في الدور السكنية المحيطة به، دون تسجيل اي إصابات بشرية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.