بومبيو: إيران تستغل إطلاق الأقمار الصناعية لاختبار صواريخ باليستية

وقال بومبيو في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن "النظام الإيراني يستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخه الباليستية، ما يجعله يهدد خصومه واستقرار المنطقة".

وأضاف أنه "يجب عدم السماح لأول دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تطور وتختبر الصواريخ الباليستية".

