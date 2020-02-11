'سيارا' تجتاح أوروبا.. إلغاء رحلات جوية وتأجيل مبارايات رياضية وانقطاع كهرباء

ضربت العاصفة "سيارا" شمال غرب أوروبا، وبسببها تم إلغاء رحلات جوية وبحرية، وأجلت مباريات رياضية في 3 بلدان، وسط مخاوف من أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء.
ووضعت باريس 42 مقاطعة فرنسية في شمال البلاد، الأكثر عرضة لخطر العاصفة، تحت درجة التنبيه البرتقالية، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار بسبب مخاطر حدوث "أمواج عالية".
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تنبيها أحمر في إنجلترا وويلز نتيجة الرياح، وقالت الهيئة إنها تتوقع تعرض السكان لأضرار، بينها انقطاع ممكن للكهرباء وفيضانات، وحذرت من خطر الحطام والمخلفات التي تحملها الرياح.
وبالفعل، انقطعت الكهرباء عن 92 ألف منزل، وفاضت بعض مجاري المياه.
وألغيت عشرات الرحلات الجوية أو أرجئت. وعرضت الخطوط الجوية البريطانية على المسافرين القادمين أو المغادرين من مطارات لندن إمكان تأجيل رحلاتهم. وألغت شركة "فيرجن أتلانتيك" عدة رحلات انطلاقا من مطار لندن هيثرو الأكبر في البلاد.
وأدت العاصفة أيضا إلى تأجيل عدة مباريات كرة قدم في المملكة المتحدة، ومباراة إسكتلندا وإنجلترا في بطولة الأمم الست لريغبي السيدات، وسباقات خيول، وغيرها.
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