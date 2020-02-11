'سيارا' تجتاح أوروبا.. إلغاء رحلات جوية وتأجيل مبارايات رياضية وانقطاع كهرباء

ووضعت باريس 42 مقاطعة فرنسية في شمال البلاد، الأكثر عرضة لخطر العاصفة، تحت درجة التنبيه البرتقالية، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار بسبب مخاطر حدوث "أمواج عالية".

أما في بريطانيا، البلد الأكثر تضررا من هذه العاصفة، فقد اضطرب النقل الجوي والبحري وعبر القطار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تنبيها أحمر في إنجلترا وويلز نتيجة الرياح، وقالت الهيئة إنها تتوقع تعرض السكان لأضرار، بينها انقطاع ممكن للكهرباء وفيضانات، وحذرت من خطر الحطام والمخلفات التي تحملها الرياح.

وبالفعل، انقطعت الكهرباء عن 92 ألف منزل، وفاضت بعض مجاري المياه.

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