بالفيديو: سعودية تثير الجدل بالحديث عن إنشاء 'بارات' في مكة

أثارت الناشطة السعودية شماء سلطان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، عن إنشاء "بارات" في مكة المكرمة.
وقالت الناشطة في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن "السعودية حرة حتى في إنشاء بارات في مكة والمدينة"، مؤكدة أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون المملكة.
ووجهت شماء سلطان، رسالة للوافدين إلى السعودية، قالت فيها: "لكم فقط الحق بزيارة مكة المكرمة والمسجد، أما ما يحدث خارجه لا علاقة لكم به".
وفتحت تلك التصريحات بابا من الانتقادات ضدها.
ووجهت شماء سلطان، رسالة للوافدين إلى السعودية، قالت فيها: "لكم فقط الحق بزيارة مكة المكرمة والمسجد، أما ما يحدث خارجه لا علاقة لكم به".
وفتحت تلك التصريحات بابا من الانتقادات ضدها.
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