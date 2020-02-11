بالفيديو: سعودية تثير الجدل بالحديث عن إنشاء 'بارات' في مكة

وقالت الناشطة في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن "السعودية حرة حتى في إنشاء بارات في مكة والمدينة"، مؤكدة أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون المملكة.

ووجهت شماء سلطان، رسالة للوافدين إلى السعودية، قالت فيها: "لكم فقط الحق بزيارة مكة المكرمة والمسجد، أما ما يحدث خارجه لا علاقة لكم به".



وفتحت تلك التصريحات بابا من الانتقادات ضدها.