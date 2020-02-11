شاهدوا الليلة.. القمر الثلجي العملاق Super moon

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اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية عن ظاهرة يشهدها العراق الليلة وتسمى القمر الثلجي العملاق Super moon.
وقال عطية، عبر صفحته بالفيس بوك، إن سنشهد هذه الليلة ظاهرة هي الأولى من نوعها في هذا العقد وهي ظاهرة القمر الثلجي العملاق التي تحدث عندما يكون القمر مكتملا وفي أقرب نقطة إلى الأرض في مداره في أقرب نقطة إلى الأرض ، ليكون حجمه أكبر من القمر العادي بنسبة 14 % وأكثر سطوعا منه بنسبة 30 % عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض ويبعد مسافة أقل من 362 ألف كيلومتر.
واضاف "يطلق عليه بـ( القمر الثلجي ice moon) نظرا لغزارة الثلوج في هذا الشهر حيث يتزامن حدوثه معها، وكان يطلق عليه قمر الجوع بسبب الصعوبة التي كانت تلاقيها القبائل الأمريكية القديمة في صيد الحيوانات.
واضاف "يطلق عليه بـ( القمر الثلجي ice moon) نظرا لغزارة الثلوج في هذا الشهر حيث يتزامن حدوثه معها، وكان يطلق عليه قمر الجوع بسبب الصعوبة التي كانت تلاقيها القبائل الأمريكية القديمة في صيد الحيوانات.
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