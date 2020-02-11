بالفيديو..خريجو المعاهد التقنية يتظاهرون بالمئات في الناصرية

تظاهر المئات من خريجي المعاهد التقنية في محافظة ذي قار في الناصرية احتجاجا على عدم شمولهم بالدرجات الوظيفية منذ سنوات مؤكدين ان الناصرية التي أعطت الدماء في هذه الانتفاضة لن تسكت عن حقها مرة اخرى. التظاهرة التي انطلقت من امام ممثلية مجلس النواب في المحافظة وصولا الى ساحة الحبوبي أكد المشاركون فيها انهم جزء من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح موجهين ندائهم الى الحكومة المحلية لاخذ معاناتهم بنظر الاعتبار ورفعها الى الحكومة الاتحادية.

وتعد ذي قار واحدة من اكثر المحافظات العراقية احتواء على الخريجين العاطلين عن العمل فضلا عن كونها ثاني افقر محافظة عراقية وفق وزارة التخطيط ما يعكس وجود الاف المطالبين بالتعيين في ساحة التظاهر.

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