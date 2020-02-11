العراق ضمن المشاركين.. السعودية تستعد لبطولة غرب آسيا الناشئين

وعقد خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي اجتماعاً، تخلله الاطلاع على كافة الترتيبات الإدارية والفنية التي تسبق البطولة المقرر أن تحتضن مدينة الدمام مبارياتها.وأعلنت 5 منتخبات لحد الآن مشاركتها في البطولة وهي: السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين، البحرين وسوريا.

وأكد القاسم أن "الاتحاد السعودي سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات تنظيمية على أعلى مستوى ما يوازي أهمية البطولة التي تعنى بفئة عمرية تشكل لبنة أساسية للتطوير، وباعتبارها أول بطولة لغرب آسيا تقام في السعودية"، مشيراً الى أن "الاتحاد سيسخر كافة إمكاناته لإخراجها بصورة مميزة ووفقاً للمعايير الدولية".



وبدوره، جدد السالم مباركته لمجلس إدارة الاتحاد السعودي، بتأهل منتخب تحت 23 عاماً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بعدما حل بالمركز الثاني في كأس آسيا التي أقيمت قبل فترة وجيزة في تايلند، وقدر ما يؤديه الاتحاد السعودي من أدوار فعالة لخدمة كرة القدم بكافة قطاعاتها، وكذلك تجاوبه الدائم مع اتحاد غرب آسيا واسهاماته الإيجابية لترجمة رسالته وأهدافه في الإقليم.

وأشار الأمين العام الى أن "استضافة السعودية لأول بطولة ينظمها اتحاد غرب، يدفع نحو جعلها نقطة انطلاق حقيقية ومميزة لسلسلة من التعاون القادم، كما أن ما يتمتع به الاتحاد السعودي من إمكانات وخبرات يبعث إشارات تأكيدية مسبقة على نجاح تنظيمها إدارياً وفنياً ولوجستياً".

وتم مناقشة ترتيب موعد لزيارة يقوم بها اتحاد غرب آسيا في وقت لاحق إلى السعودية لتفقد مكان الاستضافة والملاعب المعتمدة للمباريات والتدريبات وفنادق إقامة الوفود المشاركة، وجرى استطلاع بنود اتفاقية الاستضافة التي سيتم توقيعها من الطرفين، وبحث الفرص التسويقية للبطولة من خلال بدء العمل على جلب رعاة لها، والتنسيق لعقد اجتماعات لتوفير شارة بث تلفزيوني للبطولة.

كما شهد الاجتماع بحث تعزيز التعاون المستقبلي بين الاتحادين على مختلف الأصعدة، ومنها سبل التسويق المشترك لبطولات غرب آسيا بشكل عام، من خلال التنسيق المباشر مع رعاة الاتحادات الأهلية أو جلب رعاة جدد.

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وإضافة إلى ذلك، تطرق السالم إلى بطولة المنتخبات الأولمبية التي ينوي اتحاد غرب آسيا تنظيم نسختها الثانية اعتباراً من النصف الثاني للعام الحالي ووفق نظام جديد يطبق لأول مرة، وعرج إلى أهميتها بالنسبة للمنتخبات المشاركة ومنها المنتخب السعودي الذي كان أكد مشاركته بها رفقة سبعة منتخبات أخرى هي: لبنان، الأردن، فلسطين، البحرين، الكويت، العراق وعُمان.

ويشار أن البطولة تستهدف الفئة العمرية لمواليد 1999 فما فوق، وترتكز على استغلال أيام فيفا ابتداءً من النصف الثاني من عام 2020 وتحديداً خلال 1 إلى 8 أيلول/ سبتمبر 2020، 5 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، 9 إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، 22 إلى 30 آذار/ مارس 2021.

وينص نظام البطولة على تقسيم الفرق المشاركة على مجموعتين، بحيث تقام منافسات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل أول وثاني المجموعتين إلى الدور الثاني في آذار 2021، والذي تلعب خلاله المنتخبات المتأهلة إليه بنظام التجمع.

