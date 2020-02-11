اختيار طالباني وشيخ جنكي للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني

كشف مصدر سياسي كردي، الثلاثاء، عن اختيار رئاسة مشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم التصويت على اختيار بافيل طالباني ولاهور شيخ جنكي للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال اجتماع المجلس القيادي العام للحزب". واضاف ان "التصويت جاء بـ٧٠ صوتا".



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