محافظة بغداد تكشف حقيقة وقوع مشاجرة بين حمايات المحافظ الحالي والسابق

كشفت محافظة بغداد، الثلاثاء، حقيقة وقوع مشاجرة بين حمايات المحافظ الحالي والسابق.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تم تداولها من قبل بعض وسائل الاعلام، والتي تحدثت عن وقوع مشاجرة داخل مبنى المحافظة بين الحمايات الشخصية لمحافظ بغداد الحالي والسابق على حد زعمهم، عارية عن الصحة".

ودعت المحافظة "وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومة واستقائها من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الاخبار الكاذبة".