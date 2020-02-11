الفياض: المرجعية الدينية وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية

وقال الفياض في كلمة له خلال "الحفل التأبيني بمناسبة أربعينية القادة الشهداء" الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي، إن "الجريمة التي ارتكبت في مطار بغداد كبرى ونكراء بحق الإنسانية".

وفي سياق منفصل، أشار الفياض إلى أن "صفقة القرن تعد استفزازاً لمشاعر الشعوب العربية".



وفي الشأن السياسي، قال الفياض، إن "المرجعية الدينية وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية عبر تشكيل حكومة جديدة".