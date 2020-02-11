الفياض: المرجعية الدينية وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد بأنها "جريمة نكراء بحق الإنسانية"، في حين أشار إلى أن المرجعية الدينية وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية.
وقال الفياض في كلمة له خلال "الحفل التأبيني بمناسبة أربعينية القادة الشهداء" الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي، إن "الجريمة التي ارتكبت في مطار بغداد كبرى ونكراء بحق الإنسانية".
وفي سياق منفصل، أشار الفياض إلى أن "صفقة القرن تعد استفزازاً لمشاعر الشعوب العربية".
وفي الشأن السياسي، قال الفياض، إن "المرجعية الدينية وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية عبر تشكيل حكومة جديدة".
وفي سياق منفصل، أشار الفياض إلى أن "صفقة القرن تعد استفزازاً لمشاعر الشعوب العربية".
وفي الشأن السياسي، قال الفياض، إن "المرجعية الدينية وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية عبر تشكيل حكومة جديدة".
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