بالصور.. الثلوج تغطي ملعب كربلاء الدولي في ظاهرة نادرة

رياضة 2020-02-11 | 08:07 4,120 مشاهدة Advertisements غطت الثلوج أرضية ومدرجات ملعب كربلاء الدولي، صباح اليوم في ظاهرة نادرة لم تشهدها المحافظة منذ وقت طويل. ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار اليوم، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.

المحرر: محمد خليل

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