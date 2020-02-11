ضبط مسافرين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة في زرباطية

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط مسافرين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ زرباطية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ادارة منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط ضبطت مسافرين ايرانيين بحوزتهما "20 غم و 19غم من مادة الترياك مع كمية من حبوب الميتادون".

واضاف ان "عملية الضبط تمت قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات وشرطة الكمارك وكوادر المنفذ"، مشيرا الى انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".