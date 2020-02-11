الرافدين: قبول قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها لمنح قروض 50 مليون

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن قبوله قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها في منح قروض 50 مليون دينار للبناء .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الأخير وافق على قبول قطعة ارض من دار المواطن الذي تم هدمها مع بقاء جنس العقار ( دار سكن) في منح قرض 50 مليون دينار للبناء".

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واضاف ان "المصرف اشترط ان تكون قطعة الارض السكنية باسم المواطن صاحب القرض وان تكون على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف مختلفة للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.