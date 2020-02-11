حقوق الانسان تبدي قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الامنية

ابدت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الامنية في ساحة الوثبة، فيما دعت المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الامنية للحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات"، مبينا انها "وثقت حصول عدد من حالات العنف و الاعتداء على القوات الامنية من بعض المتظاهرين الغير سلميين باستخدام القنابل الحارقة ( المولتوف) وكذلك استخدام الاسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الامنية يومي( 9, 10شباط ) في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب باصابة منتسبين عدد (2) منهم باصابات مختلفة".

Advertisements

واضافت ان "ذلك يعد انتهاك صارخًا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي"، مطالبة "القوات الامنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الاماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الامنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة".

ودعت المفوضية "المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الامنية للحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الامنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي".