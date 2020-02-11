بغداد تتوشح بالبياض صباحا 'صور'

في ظاهرة نادرة لم تألفها بغداد منذ عقود، شهدت العاصمة صباح اليوم الثلاثاء تساقط الثلوج فيها لتتحول شوارعها وابنيتها للون الابيض. ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار اليوم، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة. وتسببت هذه الكتلة بهبوط حاد في درجات الحرارة بأغلب المناطق العراقية. Advertisements

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