حريق كبير قرب شارع الكويت بالبصرة واخلاء المنازل القريبة

افاد مصدر امني، الاثنين، بإندلاع حريق كبير قرب شارع الكويت بالبصرة، فيما اشار الى انه تم اخلاء المنازل القريبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في البسطات قرب شارع الكويت بالبصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني اخلت المنازل القريبة من الحريق وباشرت بعملية الاخماد"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.