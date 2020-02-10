الاستخبارات تعتقل مسؤول الدفاع الجوي لـ'داعش'

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لـ"داعش" في الموصل.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، انه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ بقيادة عمليات نينوى، بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار والتمكن من محاصرته والقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل".
واضافت ان "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الدفاع الجوي لداعش قبل التحرير"، مشيرة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".
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