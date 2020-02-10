بالوثيقة.. انهاء تكليف علي خليل ابراهيم من مهام مدير سلطة الطيران المدني

تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادر من سلطة الطيران المدني، تضمنت انهاء تكليف علي خليل ابراهيم من مهام مدير عام سلطة الطيران المدني. وبحسب الوثيقة ان "انهاء التكليف اعتبارا من اليوم الاثنين الـ10 من شباط الحالي".

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