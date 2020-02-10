نائب يدعو علاوي إلى الابتعاد عن 'بدعة اللحظة الأخيرة'

دعا عضو مجلس النواب نايف الشمري، الاثنين، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للخروج أمام الرأي العام وإيضاح والآليات التي يتبعها في حوارات تشكيل الحكومة، محذرا من تكرار سيناريوهات "اللحظة الاخيرة" في تقديم أسماء المرشحين للكابينة الوزارية.
وأضاف، أن "الحكومة المرتقبة ستكون ثمرة صوت الجماهير، بالتالي فعلى رئيس الوزراء المكلف التعامل بشفافية مع حجم التحدي في جميع خطوات اختيار المرشحين والحوارات مع الكتل السياسية"، متابعاً أن "حالة الغموض في الحوارات تعيدنا لمربع الغرف المغلقة، وهو الوضع الذي أوصل البلد إلى ماهو عليه، ما يجعلنا نشعر بالريبة والخوف من تكرار سيناريو تشكيل الحكومات السابقة".
ودعا الشمري علاوي إلى "الوضوح والابتعاد عن بدعة اللحظة الأخيرة بتقديم أسماء المرشحين تحت ذريعة حرق الأسماء، والخروج أمام الرأي العام وإعلان الآليات التي يعمل من خلالها في الحوارات مع الكتل السياسية بعيداً عن المحاصصة والمزايدات والمساومات الحزبية التي دفع العراق وشعبه ثمناً باهظاً لها مع عرض جميع أسماء المرشحين أمام العراقيين قبل أسبوع من موعد تقديمها للتصويت داخل قبة البرلمان".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.
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