نائب يدعو علاوي إلى الابتعاد عن 'بدعة اللحظة الأخيرة'

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "التظاهرات الشعبية والأحداث الكبيرة التي عصفت بالمشهد العام للبلد، كانت نتيجتها استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتكليف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومة ربما تكون استثنائية في طبيعة ولادتها والظروف المحيطة بها".وأضاف، أن "الحكومة المرتقبة ستكون ثمرة صوت الجماهير، بالتالي فعلى رئيس الوزراء المكلف التعامل بشفافية مع حجم التحدي في جميع خطوات اختيار المرشحين والحوارات مع الكتل السياسية"، متابعاً أن "حالة الغموض في الحوارات تعيدنا لمربع الغرف المغلقة، وهو الوضع الذي أوصل البلد إلى ماهو عليه، ما يجعلنا نشعر بالريبة والخوف من تكرار سيناريو تشكيل الحكومات السابقة".

ودعا الشمري علاوي إلى "الوضوح والابتعاد عن بدعة اللحظة الأخيرة بتقديم أسماء المرشحين تحت ذريعة حرق الأسماء، والخروج أمام الرأي العام وإعلان الآليات التي يعمل من خلالها في الحوارات مع الكتل السياسية بعيداً عن المحاصصة والمزايدات والمساومات الحزبية التي دفع العراق وشعبه ثمناً باهظاً لها مع عرض جميع أسماء المرشحين أمام العراقيين قبل أسبوع من موعد تقديمها للتصويت داخل قبة البرلمان".



يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.