قانونية محافظة بغداد تصدر توضيحا بخصوص إعادة الجزائري

أصدرت قانونية محافظة بغداد، اليوم الاثنين، توضيحا بخصوص قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإعادة المحافظ فلاح الجزائري وعدم اكتسابه الدرجة القطعية.
وأوضح أن هذا التأكيد جاء استناداً الى احكام المادة (53) أولا من قانون التنفيذ رقم (13) لسنة 2019 المعدل، حيث تضمنت ما نصه "يجوز تنفيذ مدة الحكم خلال مدة الطعن القانونية، إلا ان التنفيذ يُؤخر إذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم غيابيا او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار، ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة، فيُؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية".
ونشرت وكالة الخليج 365، امس الاحد، قرار محكمة القضاء الاداري باعادة فلاح الجزائري محافظا لبغداد.
وبحسب القرار فأن "المحكمة اعتبرت ان تصويت مجلس محافظة بغداد على استقالة المحافظ فلاح الجزائري غير قانونية".
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