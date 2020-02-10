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واشنطن تنبه عن تظاهرات في بغداد والنجف

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اصدرت السفارة الاميركية في بغداد، الاثنين، تنبيها بشأن تظاهرات قد تنطلق في بغداد والنجف، فيما دعت المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة بالعاصمة.

وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 شباط ، وكذلك في النجف في 14 شباط".

 

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واضافت ان "العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة"، داعية "المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة".

 

واكدت ان "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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