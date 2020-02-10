أبدى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، استغرابه من التصريحات التي توعد فيها مستشارالمرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بـ"طرد" القوات الأميركية من العراق.
وأضاف علاوي: "نستغرب صمت المسؤولين العراقيين ازاء التصريحات التي صدرت عن ولايتي التي تنتهك السيادة العراقية".
وختم علاوي تغريدته بهاشتاغ "#العراق_سيد_لا_تابع".
وتوعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، القوات الأميركية الموجودة في العراق، قائلا إنه "سيتم طرد الأميركيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: نستغرب صمت المسؤولين العراقيين ازاء التصريحات التي صدرت عن ولايتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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