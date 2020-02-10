وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "الدول التي تحترم سيادتها، تسارع حكومتها للرد على أي تجاوز أو خرق يطال السيادة".

وأضاف علاوي: "نستغرب صمت المسؤولين العراقيين ازاء التصريحات التي صدرت عن ولايتي التي تنتهك السيادة العراقية".



وختم علاوي تغريدته بهاشتاغ "#العراق_سيد_لا_تابع".

وتوعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، القوات الأميركية الموجودة في العراق، قائلا إنه "سيتم طرد الأميركيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم".