طلبة 'طب ذي قار' يمنعون 'فريق مكافحة الدوام' من إغلاق كليتهم

وقال مراسلنا، إن "فريق مكافحة الدوام" حاول غلق كلية الطب بجامعة ذي قار، لكن الطلبة رفضوا ذلك، وحدث تصادم بين الطرفين انسحب بعده "فريق مكافحة الدوام".

وفي سياق متصل، أضاف مراسنا أن "فريق مكافحة الدوام" أغلق كلية "مزايا" وجامعة "العين" الأهليتين بعد انسحاب القواة الأمنية.

