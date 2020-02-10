طلبة 'طب ذي قار' يمنعون 'فريق مكافحة الدوام' من إغلاق كليتهم

أفاد مراسل الخليج 365 في ذي قار، الاثنين، بأن طلبة كلية الطب في المحافظة منعوا ما يسمى بـ"فريق مكافحة الدوام" من إغلاق كليتهم بعد تصادم معهم.
وقال مراسلنا، إن "فريق مكافحة الدوام" حاول غلق كلية الطب بجامعة ذي قار، لكن الطلبة رفضوا ذلك، وحدث تصادم بين الطرفين انسحب بعده "فريق مكافحة الدوام".
وفي سياق متصل، أضاف مراسنا أن "فريق مكافحة الدوام" أغلق كلية "مزايا" وجامعة "العين" الأهليتين بعد انسحاب القواة الأمنية.
وفي سياق متصل، أضاف مراسنا أن "فريق مكافحة الدوام" أغلق كلية "مزايا" وجامعة "العين" الأهليتين بعد انسحاب القواة الأمنية.
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