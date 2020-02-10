جندت 200 ألف مقاتل.. الإمارات تنسحب وتكشف حصيلة قتلاها بحرب اليمن

وقال قائد العمليات المشتركة في اليمن الفريق الركن عيسى المزروعي، في بث مباشر لتلفزيون الإمارات، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الجيش اليمني مباشرة الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه، دون الاعتماد على القوات الإماراتية التي اتجهت الى الاستراتيجية غير المباشرة.



وقال: "بعد خمسِ سنوات من انطلاق عاصفة الحزم تم التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها القوات المسلحة باحتراف عالٍ إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم".

وأضاف: "لقد شاركَت القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها، بأكثر من 15 ألف جندي في 15 قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمنِ".

وتابع "بلغ عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها، أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من نصف مليونِ ساعة طيران على أرضِ العمليات".



وأردف "أما القوات البحرية فقد شاركت وحدها في ثلاث قوات واجب بحرية، بأكثر من 50 قطعة بحرية مختلفة وأكثر من ثلاثة آلاف بحَّارٍ مقاتل".

وكشف أنه تم خلال هذه الفترة "تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في المناطقِ المحررة".

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ونسب المزروعي لقواته المسلحة "الجهد الرئيسي في تحريرِ 85% من 90% من الأراضي اليمنية المحررة"، دون تفاصسل حول هذه الأراضي ومساحتها أو مساحة الأراضي التي تقع بقبضة الحوثيين.

وقال إن عدد قتلى قواتهم في اليمن بلغ 108 عسكريين.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بدعم مليشيات وأطراف انفصالية خاصة جنوبي اليمن، وامتلاك أجندة خاصة، بعيداً عن الشعار الكبير الذي سمح للتحالف السعودي الإماراتي بالتدخل في البلاد، لإنهاء سيطرة الحوثيين، المسيطرين على صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس / اذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية والامارات عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء

