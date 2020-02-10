المباريات التي سيخوضها الثلاثة الكبار خارج الأرض في ممتاز الكرة

رياضة 2020-02-10 | 10:51 772 مشاهدة أجريت قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم. وسينطلق الدوري الممتاز في الـ16 من شهر شباط الجاري بمشاركة 15 فريقاً وبنظام الدور الواحد، حيث سيكون عمر المسابقة 14 مرحلة. وبحسب القرعة سيخوض الزوراء 4 مباريات خارج ارضه امام الميناء، نفط الجنوب، اربيل، نفط ميسان.



اما القوة الجوية مباراتين خارج بغداد امام نفط الجنوب واربيل، بينما سيلعب الشرطة واحدة مع نفط الوسط في ملعب كربلاء. اما القوة الجوية مباراتين خارج بغداد امام نفط الجنوب واربيل، بينما سيلعب الشرطة واحدة مع نفط الوسط في ملعب كربلاء. وسيخوض كل فريق 14 مباراة والفريق الأكثر حصداً للنقاط سيتوج باللقب. المحرر: محمد خليل

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