العمليات المشتركة تنفي تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق

نفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي نشرت بشأن تقديم ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلباً الى قيادة العمليات المشتركة، من اجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن لصحة".

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ودعا الخفاجي الى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".

ونشرت وسائل اعلامية تصريحا نسب الى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي قوله ان ثلاث دولة هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة، من اجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.