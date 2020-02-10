تعرف على مواعيد ومواجهات 'المربع الذهبي' للدوري السلوي الممتاز

وسيقام الدور بنظام الذهاب والإياب ليتم تحديد طرفي النهائي.

وسيواجه الشرطة فريق الميناء ذهاباً على قاعة الشعب في تمام الساعة 5 مساءً في السابع من اذار المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب على القاعة الأولمبية في البصرة بذات التوقيت في 13 اذار المقبل.



وفي المواجهة الأخرى، سيواجه فريق النفط شقيقه نفط الجنوب على قاعة الشعب في تمام الساعة 7 مساءً في السابع من اذار المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب على قاعة نفط الجنوب في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم 14 اذار المقبل.