الاعدام لمدان بقتل صاحب محل مجوهرات وصيرفة في الشرقاط

أصدرت محكمة جنايات في صلاح الدين، الاثنين، حكماً بالإعدام على مدان بقتل صاحب محل مجوهرات وصيرفة في سوق الشرقاط وسرقة 17 مليون دينار إضافة إلى 14 ألف دولار.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مداناً اعترف بشكل مفصل أمام المحكمة عن كيفية قتل المجنى عليه وسرقة 14 ألف دولار إضافة إلى 17 مليون دينار كانت بحوزة الضحية".
وأضاف، أن "الضحية كان يعتزم إيصال المدان في يوم الحادث إلى منزله بعد انتهاء عمل الأخير لكونه يعمل منتسباً في الشرطة وكان يرتدي الزي العسكري أثناء ارتكاب الجريمة، وأرداه قتيلاً بطلق ناري عن طريق مسدس".
وأشار البيان، إلى أن "المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
وأضاف، أن "الضحية كان يعتزم إيصال المدان في يوم الحادث إلى منزله بعد انتهاء عمل الأخير لكونه يعمل منتسباً في الشرطة وكان يرتدي الزي العسكري أثناء ارتكاب الجريمة، وأرداه قتيلاً بطلق ناري عن طريق مسدس".
وأشار البيان، إلى أن "المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
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