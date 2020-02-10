الحكيم يستذكر انتصار الثورة الاسلامية في ايران: انعطافة كبرى بالتاريخ المعاصر

وقال الحكيم، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "في ذكرى انتصارها الحادية والأربعين نؤكد ان الثورة الإسلامية في إيران مثلت انعطافة كبرى في مسار التاريخ المعاصر"، معتبرا أن "ابرز ما يميزها انها اتخذت من الإسلام محورا ومنهجا لها وكانت وما زالت بقيادة المرجعية الدينية، وأن الامام الخميني كان مفجرها وقائدها ".واضاف، أنها "اتسمت بشعبيتها الواسعة وسلميتها ووطنيتها إذ أنها استندت في كل تفاصيلها على الشعب الإيراني من دون الاستعانة بالقوى الأجنبية، محققة الوحدة والانسجام الداخلي بين مكونات الشعب الإيراني"، مؤكدا انها "حملت مشروعا متكاملا لإدارة الدولة وقيادة الأمة وتبنت الدفاع عن القضايا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وختم قائلا "نبارك للشعب الإيراني المسلم وقيادته الحكيمة المتمثلة بالإمام الخامنئي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران متمنين للجمهورية الإسلامية وشعبها المسلم مزيدا من التطور والاستقرار والازدهار".

