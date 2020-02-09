الصافرة العراقية حاضرة في بطولة العرب للشباب

رياضة 2020-02-09 | 13:37 0 مشاهدة اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباريات البطولة المقرر انلطاقها في السعودية نهاية شهر شباط الجاري. وقرر العربي اناطة مهمة قيادة المباريات الى الحكم الدولي العراقي واثق محمد والحكم المساعد أكرم علي، لينضم الحكمان الى قائمة حكام المسابقة. وتقام البطولة في مدن الرياض والدمام والخبر خلال الفترة من 17 شباط الحالي حتى 5 اذار القادم.



ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة. المحرر: محمد خليل

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