الانواء الجوية: هذه المناطق ستشهد تساقط ثلوج بينها بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، تساقط ثلوج في بعض مدن العراق من بينها العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 ان "بعض المناطق في العراق سوف تشهد تساقط زخات مطر خفيفة مع احتمالية تساقط ثلوج وذلك ليلة الأحد وتلك المناطق ستشمل النجف ، کربلاء ، رطبة ، النخيب".

واضافت الهيئة ان "غد الاثنين ستشهد المناطق التالية احتمالية تساقط أمطار وثلوج خفيفة مساءأ وهي عكاشات ، طربيل الحدودية ، هيت ، حديثة ، القائم بالاضافة الى كربلاء والرطبة ثم تتقدم موجة البرد المصحوبة بتساقط الثلوج باتجاه المناطق الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد ولتشمل المناطق التالية الفلوجة ، سامراء ،تکریت ، بعقوبة ، الحلة ، واسط ، على الغربي ثم تخف حدة تساقط الثلوج ليتحسن الطقس بعد الظهر مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ".

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واشارت الهيئة الى انه "من المتوقع انحسار الكتلة الجوية الباردة تدريجيا مساء يوم الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ويعود الطقس الشتوي المعتاد عليه يوم الخميس".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية امس السبت ان تشهد مناطق البلاد خلال الايام الاحد والاثنين والثلاثاء انخفاض كبير لدرجات الحرارة تصل الصغرى الى اقل من الصفر المئوي في معظم مناطق البلاد مع تساقط الثلوج على بعض المناطق من البلاد.