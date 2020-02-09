رسمياً.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام بسبب سوء الأحوال الجوية

وكانت المباراة من المفترض انطلاقها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" اليوم، الأحد على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وكشف الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على "تويتر" أن "رابطة الأندية قررت تأجيل المباراة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخوفًا على سلامة الجماهير والفريقين".



ولم يذكر مانشستر سيتي من خلال بيانه المختصر، الموعد الجديد للمباراة حتى الآن وربما يتم تأجيلها لموعد لاحق ستعلن عنه رابطة الأندية الإنجليزية.