الكسندر اليتش: نفكر بإسعاد جماهير الشرطة رغم الاعداد غير المثالي

ويواجه الشرطة ضيفه استقلال طهران في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري ابطال آسيا على ملعب فرانسوا حريري يوم غدٍ الاثنين.

وقال اليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه "لدينا معلومات وافرة عن استقلال طهران الذي يعد واحد من اهم الفرق الإيرانية".



وأضاف "وضعنا النهج الخططي الذي يتناسب مع الضغط على مفاتيح اللاعب لديهم بغية الخروج بنتيجة ايجابية تعزز حظوظنا في المنافسة على التأهل عن المجموعة".

وبين أن "اعدادنا لم يكن مثالياً بحكم توقف دوري الكرة، ولكن هذا لا يعني ان نفكر بأقل من اسعاد جماهير النادي القادمة من بغداد وباقي المحافظات".

واكمل اليتش، "تعاقدنا مع لاعبين جدد محلين ومحترفين اعول عليهم كثيرا لتقديم الاضافة خلال مواجهة الاستقلال وباقي الاستحقاقات".

