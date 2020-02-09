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الكسندر اليتش: نفكر بإسعاد جماهير الشرطة رغم الاعداد غير المثالي

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2020-02-09 | 12:09

الكسندر اليتش: نفكر بإسعاد جماهير الشرطة رغم الاعداد غير المثالي

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اكد المدير الفني لكرة الشرطة، الكسندر اليتش، أن الاعداد غير المثالي للقيثارة الخضراء لا يعني ان نفكر باقل من اسعاد جماهير القيثارة الخضراء في مواجهة استقلال طهران الإيراني.
ويواجه الشرطة ضيفه استقلال طهران في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري ابطال آسيا على ملعب فرانسوا حريري يوم غدٍ الاثنين.

وقال اليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه "لدينا معلومات وافرة عن استقلال طهران الذي يعد واحد من اهم الفرق الإيرانية".


وأضاف "وضعنا النهج الخططي الذي يتناسب مع الضغط على مفاتيح اللاعب لديهم بغية الخروج بنتيجة ايجابية تعزز حظوظنا في المنافسة على التأهل عن المجموعة".

وبين أن "اعدادنا لم يكن مثالياً بحكم توقف دوري الكرة، ولكن هذا لا يعني ان نفكر بأقل من اسعاد جماهير النادي القادمة من بغداد وباقي المحافظات".

واكمل اليتش، "تعاقدنا مع لاعبين جدد محلين ومحترفين اعول عليهم كثيرا لتقديم الاضافة خلال مواجهة الاستقلال وباقي الاستحقاقات".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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