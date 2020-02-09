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2020-02-09 | 12:06
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وقال مجيدي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "نادي الشرطة يضم لاعبين جيدين وجميعهم مثل المنتخبات الوطنية حيث هناك 15 لاعب لعب للمنتخب الوطني العراقي".
وأضاف "حالياً انا مدرب للفريق وليس مدرب مؤقت كما يعتقد البعض"، مبيناً انه "لا يهم اين نلعب فالمستوى واحد سواء داخل ايران او خارجها فقرار الاتحاد الاسيوي ظالم جدا".
وتابع أن "الفريق مجهد فقد لعبنا ثلاث مباريات في دوري الابطال ولدينا لاعبين مصابين ولكن هناك لاعبين شباب اعطيتهم الفرصة واثبتوا وجودهم".
يذكر ان المباراة ستقام على ملعب فرانسوا حريري في أربيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، غداً الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب استقلال طهران: فريقنا مجهد.. الشرطة مدجج بلاعبين دوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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