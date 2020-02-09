مدرب استقلال طهران: فريقنا مجهد.. الشرطة مدجج بلاعبين دوليين

ويواجه استقلال طهران فريق الشرطة في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري ابطال آسيا على ملعب فرانسوا حريري يوم غدٍ الاثنين.

وقال مجيدي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "نادي الشرطة يضم لاعبين جيدين وجميعهم مثل المنتخبات الوطنية حيث هناك 15 لاعب لعب للمنتخب الوطني العراقي".



وأضاف "حالياً انا مدرب للفريق وليس مدرب مؤقت كما يعتقد البعض"، مبيناً انه "لا يهم اين نلعب فالمستوى واحد سواء داخل ايران او خارجها فقرار الاتحاد الاسيوي ظالم جدا".

وتابع أن "الفريق مجهد فقد لعبنا ثلاث مباريات في دوري الابطال ولدينا لاعبين مصابين ولكن هناك لاعبين شباب اعطيتهم الفرصة واثبتوا وجودهم".

يذكر ان المباراة ستقام على ملعب فرانسوا حريري في أربيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، غداً الاثنين.