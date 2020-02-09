انفجار عبوة ناسفة امام دار مسؤول محلي سابق بتربية ميسان

أفاد مصدر أمني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة امام دار مسؤول محلي سابق بتربية ميسان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة امام دار معاون مديرية تربية ميسان السابق ضمن حي المعلين في ميسان دون وقوع اصابات".

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