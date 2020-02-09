اصابة ثلاثة عاملين في مقالع حصى بانفجار في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جسم غريب من مخلفات داعش ضمن قرية المحزن في صلاح الدين انفجر، اليوو، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص يعملون في مقالع الحصى".

وشهدت محافظة صلاح الدين خلال الاعوام الماضية وبدءا من العام 2014 سيطرة لعناصر تنظيم "داعش" على معظم مناطق المحافظة قبل ان يتم تحريرها بالعام 2016.