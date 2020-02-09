علاوي محذرا ايران: لن تستطيعوا تحقيق احلامكم التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، ان ايران تجاوزت الخطوط الحمر واثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، فيما اشار الى انها لا تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق.

وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وان محور ( طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين ) سيكون محوراً واحداً لطرد الامريكان وحلفائهم بحسب ما جاء في خطاب علي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة اربعينية قاسم سليماني".

واضاف "اننا في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر ايران بانها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق وهذا اكبر بكثير من حجمها واحلامها"، مشيرا الى ان "مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم وهو ما نتمناه من ايران وغيرها من دول الجوار".

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واكد علاوي ان "السياسة التي تتبعها ايران في تعاملها في العراق ودول المنطقة ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتعقيد للاوضاع فيها"، مجددا الدعوة "لايران لانتهاج سياسة اكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لان ذلك سيرتد عليها عكسياً وسيسبب ضررا بمصلحتها ومصلحة شعبها اولاً ".

وتوعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه "سيتم طرد الأمريكيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم".