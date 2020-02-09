رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الاحد، عودة خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول خلال ايام.
وقال الأعرجي، في تغريدة على "تويتر"، : "أيامٌ قليلة وترجع خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بسبب فرض الإرادات الذي يمارسه البعض".
ويسعى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة تخلف حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته على خلفية التظاهرات الجارية منذ اربعة اشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأعرجي: خطوات تشكيل الحكومة ستعود للمربع الأول خلال ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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