الأعرجي: خطوات تشكيل الحكومة ستعود للمربع الأول خلال ايام

وقال الأعرجي، في تغريدة على "تويتر"، : "أيامٌ قليلة وترجع خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بسبب فرض الإرادات الذي يمارسه البعض".

ويسعى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة تخلف حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته على خلفية التظاهرات الجارية منذ اربعة اشهر.

