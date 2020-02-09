عبدالمهدي للرئيس الصيني: العراق يقف معكم لدعم جهود منع انتشار كورونا

أكد رئيس الحكومة "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، لرئيس الصين ورئيس مجلس الدولة دعم العراق جهود منع انتشار مرض كورونا.
وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير بعث برقية الى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء لي كه شيانغ ، أعرب فيها بإسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعباً في مواجهة فايروس كورونا".
وأكد عبد المهدي، وفق البيان، "ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في إتخاذ الاجراءات التي تحد من خطره على الشعب الصيني الصديق".
واضاف ان "العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه".
كما اكد رئيس مجلس الوزراء "اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة بزيادة التعاون لما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار".
وأكد عبد المهدي، وفق البيان، "ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في إتخاذ الاجراءات التي تحد من خطره على الشعب الصيني الصديق".
واضاف ان "العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه".
كما اكد رئيس مجلس الوزراء "اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة بزيادة التعاون لما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار".
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