بالصور.. مسيرات طلابية في ذي قار دعما للاحتجاجات ورفض تكليف علاوي

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انطلقت مسيرات طلابية في ذي قار، اليوم الاحد، دعما للاحتجاجات الجارية في البلاد منذ اربعة اشهر ورفضا لتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مصدر ، لـ الخليج 365، إن مسيرات طلابية كبيرة انطلقت اليوم، في ذي قار لدعم الاحتجاجات ورفض تكليف علاوي والتاكيد على استمرار الاضراب.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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