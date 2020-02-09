مئات الطلبة يتوافدون الى ساحة التحرير وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "الموقف الامني ضمن ساحات التظاهر في بغداد يتسم بالهدوء"، مشيرا الى "توافد اعداد من طلبة الجامعات تقدر بالمئات".

واشار المصدر، الى ان الطلبة انطلقوا بمسيرات من جامعاتهم كالجامعة التكنلوجية وغيرها نحو ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات.



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

