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بالفيديو.. جورجينا تثير الجدل برقصة مثيرة امام انظار رونالدو

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2020-02-09 | 10:06

بالفيديو.. جورجينا تثير الجدل برقصة مثيرة امام انظار رونالدو

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أثارت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة الدولي البرتغالي ، نجم يوفنتوس الإيطالي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول العديد من رواد موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، لرقصتها في حفل سان ريمو للموسيقى، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.
وخطفت جورجينا رودريجيز الأنظار برقصتها المثيرة مع مجموعة من الأشخاص خلال الحفل الذي أقيم في إيطاليا يوم الخميس الماضي، والذي شهد حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقاعد الأمامية.

وتوجهت جورجينيا إلى رونالدو عقب الانتهاء من رقصتها حاملة بوكيه ورد في يديها، لتقوم بتقبيله وسط تصفيقات من جميع الحضور.


والجدير بالذكر أن رونالدو بدأ مواعدة عارضة الأزياء جورجينا، في عام 2016، قبل أن تنجب له طفله الرابع (ألانا)، والتي ولدت في 12 تشرين الثاني عام 2017.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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