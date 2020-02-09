بالفيديو.. جورجينا تثير الجدل برقصة مثيرة امام انظار رونالدو

وخطفت جورجينا رودريجيز الأنظار برقصتها المثيرة مع مجموعة من الأشخاص خلال الحفل الذي أقيم في إيطاليا يوم الخميس الماضي، والذي شهد حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقاعد الأمامية.

وتوجهت جورجينيا إلى رونالدو عقب الانتهاء من رقصتها حاملة بوكيه ورد في يديها، لتقوم بتقبيله وسط تصفيقات من جميع الحضور.



والجدير بالذكر أن رونالدو بدأ مواعدة عارضة الأزياء جورجينا، في عام 2016، قبل أن تنجب له طفله الرابع (ألانا)، والتي ولدت في 12 تشرين الثاني عام 2017.