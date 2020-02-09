المنافذ الحدودية تستجيب لمناشدة مزارعي محصول الطماطم وتتخذ عدة إجراءات

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن استجابتها لمناشدة مزارعي محصول الطماطم، فيما اشارت الى انها اتخذت عدة إجراءات.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استجابة لمناشدات مزارعي محصول الطماطم في قضاء الزبير / محافظة البصرة والمتضمنة التجاوز على المنتوج المحلي واغراق السوق بالمحاصيل من دول الجوار دون الالتزام بالروزنامة الزراعية الداعمة لمزارعي أبناء البلد، أكد رئيس الهيئة كاظم العقابي ان مناشدة مزارعي محصول الطماطم في قضاء الزبير حق مشروع و واجب وطني".

واضاف العقابي بحسب البيان ان "الهيئة اتخذت عدة إجراءات للحد من هذه التجاوزات للالتزام بالروزنامة الزراعية المقررة من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية (الجريمة المنظمة ) وكذلك الإعداد لتجهيز فرق رصد جوالة في الطرق الخارجية والسيطرات لمراقبة منع تدفق المحاصيل غير المستوفية للشروط وخارج الضوابط إلى الأسواق المحلية ومحاسبتهم".

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وتابع العقابي أن "منافذ المنطقة الغربية (طريبيل،القائم) منافذ رسمية مسيطر عليها وتحت إشراف ومتابعة هيأة المنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان "عملية تهريب المنتجات تأتي عبر المعابر غير الرسمية في المنطقة الغربية واقليم كردستان وعدم التزامهم بمحددات وزارة الزراعة بالإضافة إلى خروجها عن سيطرة الحكومة الاتحادية".

واكد أنه "استعلم من وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة مؤكدين عدم منح إجازات استيراد خاصة لمحصول الطماطم خارج ضوابط الروزنامة الزراعية والحكومة ملتزمة بدعم المنتج المحلي ومحاربة سياسة اغراق السوق المحلية خارج الضوابط الحكومية"، مشددا على ضرورة "أحكام السيطرة واخضاع منافذ الإقليم ومعابرها الحدودية إلى سلطة الحكومة الاتحادية وضرورة غلق كافة المعابر غير الرسمية اينما وجدت. لحماية المنتج المحلي والحفاظ على حقوق وسلامة المواطن العراقي".

جدير بالذكر ان مناشدة مزارعي الطماطم في محافظة البصرة العام ألماضي اتخذت حيالها إجراءات انيه وناجحة من قبل رئيس الهيأة والمناشدة الأخيرة كانت جل اهتمامه وستتخذ اجراءات صارمة لتحقيق مطالبهم.