فلسطين الدولي يعلن ارباحه خلال 2019

اعلنت ادارة شركة فنادق فلسطين الدولي، الاحد، عن ارباحه لعام 2019، فيما كشف عن وجود خطة لعام ٢٠٢٠. وقال المدير المفوض للفندق سعد عزيزي عبدالوهاب في تصريح لـ الخليج 365، "حققنا ارباحا في عام 2019 تصل الى حوالي 420 مليون دينار عراقي". واضاف "لدينا خطط مستقبلية للفندق لزيادة الايرادات من منافذ عديدة تشمل ايرادات الغرفة وايرادات القاعة للمناسبات وقاعات المطاعم"، مشيرا الى ان "هناك خطة لعام ٢٠٢٠ ونتوقع ان تكون نتائجها جيدة".



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